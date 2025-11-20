Байки джазовой гримерки
Большая Покровская улица, 18
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 0+
Выставки
Концерты
Про событие
Ноябрьским вечером так приятно провести время с друзьями и послушать байки. Байки джазовой гримёрки — любимые джазовые хиты всех времён в исполнении Анны Королевой — лидера легендарной группы «Арсенал» Алексея Козлова. Вместе с ней на сцену выйдет пианист Тони Карапетян.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи