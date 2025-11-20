Ноябрьским вечером так приятно провести время с друзьями и послушать байки. Байки джазовой гримёрки — любимые джазовые хиты всех времён в исполнении Анны Королевой — лидера легендарной группы «Арсенал» Алексея Козлова. Вместе с ней на сцену выйдет пианист Тони Карапетян.