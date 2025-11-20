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Байки джазовой гримерки

DKRT
Большая Покровская улица, 18

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Завершение:

2000₽
Возраст 0+
Выставки
Концерты

Про событие

Ноябрьским вечером так приятно провести время с друзьями и послушать байки. Байки джазовой гримёрки — любимые джазовые хиты всех времён в исполнении Анны Королевой — лидера легендарной группы «Арсенал» Алексея Козлова. Вместе с ней на сцену выйдет пианист Тони Карапетян.

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