Baby Cute
улица Родионова, 4
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от 690₽ до 3999₽
Возраст 16+
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Про событие
Baby Cute — открытие 2024 года и резидент творческого объединения GAZ — с клаб-шоу. Артистка, взорвавшая чарты треками «Универ», «Baby Detroit» и хайповым фитом «shock» совместно с OG Buda, представит любимые фанатами хиты. Ей респектуют легенды сцены, о ней пишут популярные музыкальные медиа — The Flow, «Афиша», Рифмы и панчи и многие другие. Не пропусти клаб-шоу самой многообещающей артистки в русскоязычном хип-хопе.
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