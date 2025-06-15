ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Авторское право и фотография. Что важно знать художнику

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

Резидентка Ксения Инверс проведет открытую лекцию, которая будет полезна авторам, работающим с визуальным искусством и особенно с фотографическим медиа. На встрече обсудишь ключевые юридические вопросы, с которыми сталкиваются художники и фотографы: — охраноспособность фотографии и способы её правовой защиты. — авторство и соавторство. — права моделей и изображённых лиц. — работа с архивными и найденными изображениями. — особенности заключения договоров со СМИ, галереями и институциями. В данный момент Ксения заканчивает второе высшее образование в РГАИС по специальности «Юриспруденция: правовое регулирование интеллектуальной собственности». Как фотограф она сотрудничает с изданиями и журналами, такими как Forbes, Правила Жизни, ЧТИВО, TATLIN.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»
Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста