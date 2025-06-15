Авторское право и фотография. Что важно знать художнику
улица Красная Слобода, 9А
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Про событие
Резидентка Ксения Инверс проведет открытую лекцию, которая будет полезна авторам, работающим с визуальным искусством и особенно с фотографическим медиа. На встрече обсудишь ключевые юридические вопросы, с которыми сталкиваются художники и фотографы: — охраноспособность фотографии и способы её правовой защиты. — авторство и соавторство. — права моделей и изображённых лиц. — работа с архивными и найденными изображениями. — особенности заключения договоров со СМИ, галереями и институциями. В данный момент Ксения заканчивает второе высшее образование в РГАИС по специальности «Юриспруденция: правовое регулирование интеллектуальной собственности». Как фотограф она сотрудничает с изданиями и журналами, такими как Forbes, Правила Жизни, ЧТИВО, TATLIN.
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