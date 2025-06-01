ATL
улица Родионова, 4
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от 2580₽ до 7400₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тур при поддержке команды Acidhouze, в которую входят Ичи, Ripbeat и барабанщик группы [Amatory] Даниил Светлов. В программе — треки с альбомов «Марабу», «Лимб», «Кривой эфир», «Радио Апокалипсис» и других.
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