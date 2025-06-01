ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

ATL

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

Начало:

Завершение:

от 2580₽ до 7400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тур при поддержке команды Acidhouze, в которую входят Ичи, Ripbeat и барабанщик группы [Amatory] Даниил Светлов. В программе — треки с альбомов «Марабу», «Лимб», «Кривой эфир», «Радио Апокалипсис» и других.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста