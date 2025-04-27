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Апрель Fiesta

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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800₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Однодневный фестиваль, который окончательно встряхнёт после холодов и зимы. Отдохнёшь, встретишь всех, кого не собрала Покровка, немного воскреснешь, вспомнишь — как это — ярко одеться и славно пошуметь. Заряди свои батарейки настроением на 100%. Будут музыканты, с которыми бодрость пяткам и весеннее цветение сердцам обеспечены. В программе выступления групп, диджеи, ярмарка, вегетарианская кухня, китайский чай и мастер-классы для всех, кто готов творить и хочет сохранить фестиваль на память. 15:00 — открытие локации: ярмарка, чайная зона и мастер-классы, 17:00 — 19:00 — диджеи Antracid и M.Kupper 19:00 — концертная программа с участием коллективов: Красная Герань, Dub Vibes & JahVi, Где-то там. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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