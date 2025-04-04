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Про событие
Место, где столкнутся жаркие андеграундные команды, чтобы дать лучшее шоу. Группы готовые подарить кучу эмоций, зажечь огонь и не отпускать тебя от начала и до конца мероприятия. Участники: Lost for words, SMANT, Kult, Screaming Grave.
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