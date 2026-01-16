Anotherside, Blast Casualties, Sacral Disfigured, Wombripper
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Мощнейший death metal эвент, который не оставит равнодушным даже самых искушённых поклонников жанра. Сразу три приезжие группы, и все — впервые в Нижнем Новгороде. Anotherside — death metal (Мск); Blast Casualties — brutal death metal (СПб/Мск); Sacral Disfigured — technical brutal death metal (Тверь). local support: Wombripper Вход 700 с репостом https://vk.com/wall-203940015_5049 / 900 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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