Алексей Вишня — легенда советского андерграунда. Он не только продюсер и композитор, создавший звук знаковых альбомов группы «Кино» в 80-х и работавший с ключевыми группами ленинградского рок-клуба: «Алисой», «Кофе», «Авиа», «Объектом Насмешек» и другими. Вишня - автор хитов «Расчёска», «Танцы на битом стекле», «Ты не пришла» и не только, которые звучат абсолютно свежо и модно. Алексея Вишню обожают и бумеры, и зумеры, которые совсем недавно открыли его для себя. Алексей впервые выступит в Нижнем Новгороде с сольной программой и заставит подпевать ламповым хитам прямиком из советского подполья. Внимание, стоимость билета может измениться.