ADDicted!
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Весна, ADDicted!, новый тур. Для тех, в чьих сердцах горит пламя, для поколения смелых, для тех, кто ищет силы, чтобы восстать из пепла. Семь лет честной музыки, семь лет чужие среди своих, семь лет в твоём плеере.
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