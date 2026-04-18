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ADDicted!

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Весна, ADDicted!, новый тур. Для тех, в чьих сердцах горит пламя, для поколения смелых, для тех, кто ищет силы, чтобы восстать из пепла. Семь лет честной музыки, семь лет чужие среди своих, семь лет в твоём плеере.

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