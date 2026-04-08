Давно хотелось разбить тарелку об стену и не услышать: «Ты что творишь?» В Smash&Crash за этим и приходят. Можно разбить стопку посуды, расколотить старый принтер или устроить полноценный разгром с техникой и мебелью. И да, убирать за собой не придётся. Сюда можно прийти одному, устроить необычное свидание, отметить день рождения с друзьями или собрать коллег на корпоратив, где наконец-то можно поквитаться с принтером. Перед сеансом команда выдаёт защитную экипировку и проводит инструктаж. Участие с 7 лет. Детей до 14 лет сопровождает родитель или законный представитель. В Москве четыре комнаты Smash&Crash. На сайте можно посмотреть программы, выбрать удобный филиал и записаться. Ежедневно с 10:00 до 22:00, по предварительной записи Адреса: * Бауманская: ул. Фридриха Энгельса, 25, стр. 3, вход через хостел «Гавань» * Савёловская: 2-я Квесисская ул., 24, корп. 2 * Нагорная: Электролитный проезд, 1, корп. 4 * Текстильщики: Люблинская ул., 1, стр. 1 Сайт: https://smashcrash.ru/
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