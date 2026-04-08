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Siberia

Москва, улица Образцова, 31с3

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Традиционная сибирская баня на дровах в Москве. Глубокое парение и осознанная перезагрузка для тела и мыслей. Здесь бережно возрождают настоящую банную традицию и ставят на первое место опыт, который получают гости, а также их ощущения. От первого касания горячими листьями веника, до состояния полного перерождения и ощущения абсолютного счастья. В меню традиционная сибирская кухня. Деликатесы от бренд-шефа по рецептам, привезённым со всех уголков Сибири. Режим работы: ПН-ВС: Ежедневно 10:00-00:00
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