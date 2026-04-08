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Книжный магазин Пархоменко

Москва, Татарская улица, 14

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Магазин для всех возрастов, закрывает литературные потребности и юных, и взрослых читателей. Здесь можно получить полезные рекомендации по выбору книг от сотрудников магазина. Из интересного: книгообмен каждую первую субботу месяца, сувениры, шопперы, плакаты и открытки. Можно собрать неплохой подарочный бокс. Можно заказать тайные книги с доставкой на дом. На первом этаже — кофейня, на втором расположились книги, есть читальная зона. График работы: 10:00-21:00, ежедневно Сайт: https://parhomenkobooks.ru/
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