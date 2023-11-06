  1. Москва
  2. Места
  3. Музеи

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Москва, Волхонка, 12

Телефон

ВКонтакте

https://pushkinmuseum.art/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — уникальный музейный комплекс, где хранятся памятники, созданные мастерами разных эпох. Пушкинский музей насчитывает в своем фонде около 700?000 оригинальных произведений, созданных мастерами разных эпох: от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. В музее представлены знаковые произведения Рембрандта, Рубенса, Боттичелли, а также живопись французских импрессионистов. Музей основан в 1894 году, открыт в 1912 году. График работы: Понедельник — выходной ВТ, СР, ВС 10:00-20:00 ЧТ-ПТ 11:00-21:00
Карта места...

Ещё музеи в городе Москва

Интерактивный музей «В Тишине»

Пятницкая улица, 76
Карточка

Нехорошая квартира

Большая Садовая улица, 10
Карточка

Музей Владимира Высоцкого

улица Высоцкого, 3с1
Карточка

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»

улица Орджоникидзе, 1
Карточка
Популярное

Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова

Профсоюзная улица, 123
Карточка
Популярное

Интерактивный музей в темноте «Сенсориум»

ул. Арбат, 17
Карточка

Московский зоопарк

Б. Грузинская, 1
Карточка

Музей-заповедник «Царицыно»

Дольская ул., 1
Карточка

Комментарии

Аватар
Авраменко Катя
18 ноября 2023, 18:42

Люблю Пушкинский. Их выставки всегда вдохновляют, отличные кураторы и лекции.

Аватар
Anastasia
7 ноября 2023, 00:27

Сюда за вдохновением и кофе с медовиком после. Все сразу не возможно посмотреть, вибрируйте темы. Внизу отличный магазин сувениров, ароматы для дома только там беру.

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста