https://pushkinmuseum.art/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — уникальный музейный комплекс, где хранятся памятники, созданные мастерами разных эпох. Пушкинский музей насчитывает в своем фонде около 700?000 оригинальных произведений, созданных мастерами разных эпох: от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. В музее представлены знаковые произведения Рембрандта, Рубенса, Боттичелли, а также живопись французских импрессионистов. Музей основан в 1894 году, открыт в 1912 году. График работы: Понедельник — выходной ВТ, СР, ВС 10:00-20:00 ЧТ-ПТ 11:00-21:00
Карта места...
Комментарии
Anastasia7 ноября 2023, 00:27
Сюда за вдохновением и кофе с медовиком после. Все сразу не возможно посмотреть, вибрируйте темы. Внизу отличный магазин сувениров, ароматы для дома только там беру.
Люблю Пушкинский. Их выставки всегда вдохновляют, отличные кураторы и лекции.