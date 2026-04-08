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Чайная «Неслучайная»

Москва, Спиридоньевский переулок, 9с1

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«Неслучайная» — поп-ап чайная на Патриках. Это и чайная, и магический театр, где гости, садясь напротив друг друга за большой старинный стол, окруженный зеркалами, сами становятся зрителями и актерами, никогда не повторяющегося перформанса. Место наполнено необычными артефактами со всего мира: столетние тумбы шинуазри, антикварные кресла, ширма из дерева манго, и целая стая прячущихся по углам драконов создают мистическую атмосферу, какой не ожидаешь встретить на шумных Патриках. Весь чай в «Неслучайной» органический, собранный вручную в садах Поднебесной. Здесь есть как редкие сорта с 300-летних деревьев, так и базовая классика для тех, кто делает в чае первые шаги. Заваривает чай мастер, а выбор пиалы — личное гадание каждого гостя. Каждое посещение «Неслучайной» — это новый опыт, как шаг в магический круг, где чай, искусство и общение сливаются в единое целое. Режим работы: каждый день, кроме понедельника, 18:00-00:00
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