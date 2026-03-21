ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Звуковая церемония с хрустальными чашами

Yoga Space Никитская
Вознесенский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 3500₽
Возраст 16+

Про событие

Звуковая церемония это практика глубокой реклаксации и медитации в сопровождение звучания хрустальных чаш. Во время церемонии с алхимическими хрустальными чашами происходит исцеление на клеточном уровне: травмы, шок, обиды и повторяющиеся программы растворяются. Энергоцентры наполнятся и придут в гармонию. Звуковые практики являются древнейшим знанием Земли и практиковались ещё задолго до нашего современного мира. При прослушивании бинарных звуков мозг быстро переключается в альфа состояние, что способствует его расслаблению, снижению стресса, растворению навязчивых мыслей. Отсюда идёт расслабление всей нервной и гормональной системы, ее гармонизации и балансировка-возвращение в эталонное состояние. В своих практиках — индивидуальных и групповых — Дарья Голубчикова создаёт пространство, где звук становится проводником к расслаблению, состоянию внутренней гармонии и естественному восстановлению. Стоимость: до 15 марта – 3000 руб. после 16 марта – 3500 руб.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста