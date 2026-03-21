Звуковая церемония это практика глубокой реклаксации и медитации в сопровождение звучания хрустальных чаш. Во время церемонии с алхимическими хрустальными чашами происходит исцеление на клеточном уровне: травмы, шок, обиды и повторяющиеся программы растворяются. Энергоцентры наполнятся и придут в гармонию. Звуковые практики являются древнейшим знанием Земли и практиковались ещё задолго до нашего современного мира. При прослушивании бинарных звуков мозг быстро переключается в альфа состояние, что способствует его расслаблению, снижению стресса, растворению навязчивых мыслей. Отсюда идёт расслабление всей нервной и гормональной системы, ее гармонизации и балансировка-возвращение в эталонное состояние. В своих практиках — индивидуальных и групповых — Дарья Голубчикова создаёт пространство, где звук становится проводником к расслаблению, состоянию внутренней гармонии и естественному восстановлению. Стоимость: до 15 марта – 3000 руб. после 16 марта – 3500 руб.