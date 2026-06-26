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Звукотерапия с Алексеем Шаповаловым

Yoga Space Никитская
Вознесенский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+

Про событие

Диджериду, ханг, флейта, варган и поющие чаши — эти пять редких инструментов будут звучать на классе звукотерапии. Ты сможешь ощутить целебные вибрации на себе. На классе нужно только лежать и позволять магии происходить. Как это работает? Вибрации проходят через тело, успокаивают нервную систему и помогают отпустить накопившееся напряжение. Ты выходишь с класса с ясной головой и ощущением глубокого отдыха — будто побывал (-а) на полноценном ретрите. Класс ведёт Алексей Шаповалов — сертифицированный мастер по работе с поющими чашами и член Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП).

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