Zverinets
Самокатная улица, 4с11
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от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
На фирменной вечеринке Bad Zu и System 108 выступят главные действующие лица российской электронной сцены. Лайнап: HAJIME KOJIRO / KOVYAZIN D / CHERNOBURKV / BAD ZU / BROOSNICA SPECIAL GUESTS: RAY! / GLUKOZA / TOMORROW / K1K1 ДК «Кристалл» погрузится в мистическую атмосферу с ритуальным и глубоко эмоциональным звучанием, где каждый желающий сможет спрятаться за маской и раствориться в музыке.
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