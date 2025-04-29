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Звери и мифы: от античных мозаик к московским изразцам

Центр Гиляровского, Столешников переулок, 9с5

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300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Экспозиция объединила в себе современные интерпретации античных мозаик художников и резидентов Открытых мастерских Московской школы мозаики с древними изразцами из коллекции Музея Москвы. Грифоны, величественные львы, единороги, кентавры — все эти волшебные создания из античной мифологии и сегодня занимают свое место в оформлении фасадов и интерьерных деталей множества зданий Москвы. Известная геральдическая пара — лев и единорог, — еще во времена Ивана Грозного стала эмблемой московского Печатного двора. В XVII веке эти звери поселились на его воротах, а в начале XIX — на фасаде построенной на его месте на Никольской улице Синодальной типографии. Образы мифических существ пользуются спросом и у человека XXI века — не только в архитектуре, но и в полиграфии, дизайне, а также в современном искусстве. Они «работают» как мост между прошлым и настоящим, внушая чувство исторической преемственности и вдохновения для новых художественных интерпретаций. На выставке представлено около 30 мозаичных произведений, которые были выполнены художниками Московской школы мозаики по мотивам древних мозаик, обнаруженных археологами в Ливии, Турции, Италии, Иордании и Македонии. Авторы представленных работ сделали фокус на художественной составляющей, беря за основу дохристанские и христианские мозаики из разных стран, а также те, что были найдены на территории Москвы и области. Дополнят экспозицию изразцы из коллекции Музея Москвы XVI — первой трети XVIII веков, включая красный изразец с кентавром, полихромный с изображением льва и единорога и карнизный с изображением грифона. Время работы: вторник — воскресенье с 11:00 до 21:00, понедельник – выходной.

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