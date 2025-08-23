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Zventa Sventana: Afterparty

Хохловский переулок, 7-9с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

После концерта Zventa Sventana состоится афтепати. Приходи и с слушай двух музыкальных самородков - Yuri Usachev (Live) — легенда российской электроники, основатель «Гостей из будущего» и Zventa Sventana, автор первых DnB-релизов в стране и первопроходец модулярных лайвов. - Lost.Act — один из ярких продюсеров в жанрах тек и минимал, чьи треки выходят на ведущих европейских лейблах и звучат со сцен крупнейших фестивалей от Amsterdam Dance Event до Ибицы. Для гостей, у которых уже куплены билеты на концерт, вход на вечеринку осуществляется по этим же билетам. FC / DC Узнать детали, дополнительную информацию или забронировать стол можно по указанному номеру телефона.

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