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Zventa Sventana

«Профсоюз» барное объединение
Новослободская, д. 16А

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 2200₽
Возраст 21+
Концерты
Необычное

Про событие

Посиделки превращаются в событие! ? Во дворе ПРОФСОЮЗА — ZVENTA SVENTANA, музыкальный проект, который соединяет народную песню и электронный рейв, этнографию и авангард, архивы и эксперимент. На сцене — Тина Кузнецова и Юрий Усачев (экс «Гости из будущего»). Они перезапустили фольклор — и теперь он звучит в клубах, на фестивалях и в галереях. Zventa Sventana — это: — русский фолк, переосмысленный и честный, — живые диалекты и настоящие смыслы, — модульные синты, ритуальные ритмы и безупречный саунд, — участники VK Fest, Cosmoscow, Signal и «Золотой Маски». Сбор гостей: 19:00 Начало выступления: 01:00 FC/DC

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