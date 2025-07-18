Посиделки превращаются в событие! ? Во дворе ПРОФСОЮЗА — ZVENTA SVENTANA, музыкальный проект, который соединяет народную песню и электронный рейв, этнографию и авангард, архивы и эксперимент. На сцене — Тина Кузнецова и Юрий Усачев (экс «Гости из будущего»). Они перезапустили фольклор — и теперь он звучит в клубах, на фестивалях и в галереях. Zventa Sventana — это: — русский фолк, переосмысленный и честный, — живые диалекты и настоящие смыслы, — модульные синты, ритуальные ритмы и безупречный саунд, — участники VK Fest, Cosmoscow, Signal и «Золотой Маски». Сбор гостей: 19:00 Начало выступления: 01:00 FC/DC