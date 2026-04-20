Зойкина квартира
пр. Вернадского, 125
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от 4000₽ до 5500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
В головокружительном ритме актёры легко меняются ролями, мастерски фехтуют текстом, на ходу создавая образы 20-х годов предыдущего века. «Зойкина квартира» — самая фееричная и язвительная пьеса Булгакова одновременно. В ней, как в кривом зеркале, отражаются знаки и приметы эпохи. Ателье Зойки преображается в интерьеры дома свиданий, также как московская квартира в мечтах Зойки — в богемную жизнь Парижа. За безудержным разгулом ни хозяйка, ни её гости не замечают, как беспощадное пламя сжигает их жизнь, превращая её в прах. Продолжительность: 3 часа 30 минут с одним антрактом.
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