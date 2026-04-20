ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Зойкина квартира

Театр на Юго-Западе
пр. Вернадского, 125

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 5500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В головокружительном ритме актёры легко меняются ролями, мастерски фехтуют текстом, на ходу создавая образы 20-х годов предыдущего века. «Зойкина квартира» — самая фееричная и язвительная пьеса Булгакова одновременно. В ней, как в кривом зеркале, отражаются знаки и приметы эпохи. Ателье Зойки преображается в интерьеры дома свиданий, также как московская квартира в мечтах Зойки — в богемную жизнь Парижа. За безудержным разгулом ни хозяйка, ни её гости не замечают, как беспощадное пламя сжигает их жизнь, превращая её в прах. Продолжительность: 3 часа 30 минут с одним антрактом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

от 1000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста