В головокружительном ритме актёры легко меняются ролями, мастерски фехтуют текстом, на ходу создавая образы 20-х годов предыдущего века. «Зойкина квартира» — самая фееричная и язвительная пьеса Булгакова одновременно. В ней, как в кривом зеркале, отражаются знаки и приметы эпохи. Ателье Зойки преображается в интерьеры дома свиданий, также как московская квартира в мечтах Зойки — в богемную жизнь Парижа. За безудержным разгулом ни хозяйка, ни её гости не замечают, как беспощадное пламя сжигает их жизнь, превращая её в прах. Продолжительность: 3 часа 30 минут с одним антрактом.