«Зоя» — проект Сергея Шнурова. «Зоя» — это дерзкие, хваткие песни с «огоньком», исполненные вокалисткой группы «Ленинград» Ксенией Руденко. «Я увидел в ней тот огонь и тот пожар души, который мне необходим — и по образу, и по манере. И сами вокальные данные меня подвигли на создание такого материала» — говорит Сергей Шнуров. Тексты песен «Зои» не ограничены в выражениях и содержат ненормативную лексику. А музыка написана в смешанном жанре рок-н-ролла, городского романса и народных песен. Каждый концерт — это фееричное шоу и настоящий праздник.