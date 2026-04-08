https://magnuslocus.ru/ Ресторан-клуб в двухэтажном особняке на проспекте Мира. Магнус Локус объединяет под одной крышей театрально-концертную площадку и ресторан с европейской кухней. Здесь, кроме мюзиклов и концертов, проходят джазовые вечера и показы немого кино в сопровождении живой музыки. Пространство рассчитано примерно на 130 гостей. В меню в «Магнус локус» — закуски вроде севиче из тунца, тигровые креветки, ассорти брускетт; в разделе горячих блюд можно найти стейки, гребешки на ризотто, филе утки с красным апельсином. Режим работы: ПН-ВС: 12:00-00:00
Карта места...