В пятницу ZORKA объединяется с промокомандой Buro, чтобы провести ночь, где традиции и современность звучат в унисон. Line-up 22:00 OUT.WAV 00:00 GATILOVE 02:00 LEGIT TRIP (HU) 04:00 ZUMA DIONYS Здесь всё, за что любят пятничные ночи: выразительная музыка, вид на ночную Москву, правильный ритм и атмосфера. Резерв столов по указанному номеру телефона. Dress code: cocktail/glam/casual chic