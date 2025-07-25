Zorka x Buro
улица Косыгина, 28с1
Начало:
Завершение:
от 3500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
В пятницу ZORKA объединяется с промокомандой Buro, чтобы провести ночь, где традиции и современность звучат в унисон. Line-up 22:00 OUT.WAV 00:00 GATILOVE 02:00 LEGIT TRIP (HU) 04:00 ZUMA DIONYS Здесь всё, за что любят пятничные ночи: выразительная музыка, вид на ночную Москву, правильный ритм и атмосфера. Резерв столов по указанному номеру телефона. Dress code: cocktail/glam/casual chic
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи