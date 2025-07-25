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Zorka x Buro

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

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Завершение:

от 3500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

В пятницу ZORKA объединяется с промокомандой Buro, чтобы провести ночь, где традиции и современность звучат в унисон. Line-up 22:00 OUT.WAV 00:00 GATILOVE 02:00 LEGIT TRIP (HU) 04:00 ZUMA DIONYS Здесь всё, за что любят пятничные ночи: выразительная музыка, вид на ночную Москву, правильный ритм и атмосфера. Резерв столов по указанному номеру телефона. Dress code: cocktail/glam/casual chic

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