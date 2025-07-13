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Zorka sunday session w/Rubicunda & Thunderlab

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

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от 2500₽ до 6000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

В лучших традициях дневных мероприятий впервые за долгое время собирается вместе полным составом созвездие электронной музыки: Amonita, Makebo и Volen Sentir, со специальной поддержкой от Talemates. В зените лета, на столичной площадке Zorka с красивейшим панорамным видом, в воскресных лучах дневного света и до полуночи присоединяйся к празднованию лета. Вход с 16:00 до 18:00 — бесплатный по предварительной регистрации на сайте клуба (количество мест ограничено). Вход по билетам приоритетен и осуществляется в любое время.

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