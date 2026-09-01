ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Zorka x Hypnotica

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Последняя вечеринка Hypnotica в Zorka в сезоне. Музыка без жёстких границ, энергия и движение от одного состояния к другому. Специальный гость вечера — Dox. Израильский продюсер, делающий свой продакшен в формате тех-хауса и инди-дэнса. Его диджей-сеты славятся уникальной динамикой, эмоциональностью и глубиной. Agrabа давно не нуждается в представлении — за его спиной собственная музыкальная вселенная, десятилетия работы с электронной музыкой и поиск новых форм. К нему присоединится Amonita — диджей и продюсер из Барселоны, с релизами на Anjunadeep и Bar 25, резидент лейбла Lee Burridge All Day I Dream. Её узнаваемый стиль находится на пересечении прогрессива и органики, сочетая воздушные текстуры, живые инструменты, глубокую мелодику и эмоциональную электронную основу. Вместе с ними Rocca — основатель и идеолог Hypnotica и Tanit — артист, география выступления которой вышла далеко за пределы России, покорившая ценителей электронной музыки от Мексики до Ибицы своим фирменным звучанием с глубокой басовой линией. Лайнап: Dox (IL) • Agraba • Amonita • Rocca • Tanit Дресс-код: коктейль, глэм, кэжуал-шик

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Вечеринка в особняке: электронная музыка, дуэт DP-6
Вечеринка в особняке: электронная музыка, дуэт DP-6

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста