Последняя вечеринка Hypnotica в Zorka в сезоне. Музыка без жёстких границ, энергия и движение от одного состояния к другому. Специальный гость вечера — Dox. Израильский продюсер, делающий свой продакшен в формате тех-хауса и инди-дэнса. Его диджей-сеты славятся уникальной динамикой, эмоциональностью и глубиной. Agrabа давно не нуждается в представлении — за его спиной собственная музыкальная вселенная, десятилетия работы с электронной музыкой и поиск новых форм. К нему присоединится Amonita — диджей и продюсер из Барселоны, с релизами на Anjunadeep и Bar 25, резидент лейбла Lee Burridge All Day I Dream. Её узнаваемый стиль находится на пересечении прогрессива и органики, сочетая воздушные текстуры, живые инструменты, глубокую мелодику и эмоциональную электронную основу. Вместе с ними Rocca — основатель и идеолог Hypnotica и Tanit — артист, география выступления которой вышла далеко за пределы России, покорившая ценителей электронной музыки от Мексики до Ибицы своим фирменным звучанием с глубокой басовой линией. Лайнап: Dox (IL) • Agraba • Amonita • Rocca • Tanit Дресс-код: коктейль, глэм, кэжуал-шик