Зорьке два года! :) Главным гостем вечера станет Luca Saporito— сооснователь легендарного проекта Audiofly, более двадцати лет определяющего звучание мировой электронной сцены. Основатель культовой серии Flying Circus, автор релизов на Crosstown Rebels, Get Physical, Mobilee и других знаковых лейблах, Лука выступал на крупнейших площадках мира и сегодня продолжает сольную карьеру, оставаясь одной из самых узнаваемых фигур мировой хаус-сцены. Вместе с ним Peredel— один из самых ярких представителей российской электронной сцены, диджей и продюсер. Делил сцену с Solomun, Ame, Adriatique, Black Coffee, Bedouin и многими другими артистами мировой сцены. Molchan — диджей и владелец клубов с многолетним опытом на американской сцене. Его музыка строится вокруг глубокого грува и перкуссии, а за плечами выступления на заметных клубных площадках Нью-Йорка и Майами. Также в эту ночь Like Jesus — диджей и продюсер, чье имя неразрывно связано с атмосферой первых лучей солнца и долгих музыкальных путешествий. Лайнап: Luca Saporito • Molchan • Peredel • Like Jesus Дресс-код: коктейль, глэм, кэжуал шик.