Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, где ты глубоко познакомишься с природой злости и изучишь древнюю японскую технику Кинцуги. Кинцуги — искусство восстанавливать трещины и сколы с помощью золота. Эта техника — великолепный символ преобразования «сломанных» частей в нечто уникальное и ценное. Что тебя ждёт на мастер-классе: • Понимание причин и механизмов злости — как принять и прожить её, а не подавлять • Практические упражнения для работы с эмоциями здесь и сейчас • Создание собственного арт-объекта в технике Кинцуги — символа силы, целостности и возрождения • Глубокая внутренняя трансформация через объединение телесных практик и творческого процесса Для кого этот мастер-класс: • Для тех, кто хочет освободиться от негативных эмоций и жить в гармонии с собой • Для желающих найти новые ресурсы в сложных переживаниях • Для всех, кто открыт к творческим практикам и самопознанию через искусство Более подробную информацию можешь уточнить у организатора —https://t.me/+YkJS7koXOo5jMDYy
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