Мэрилин Мэнсон - настоящий ночной кошмар. Страшно? А будет ещё страшнее! Или же он - эпатажный гений, в чьих текстах скрывается глубокая философия? Злодей с непонятными умыслами или романтик с большим сердцем? Вся музыка Мэнсона зазвучит в абсолютно оригинальных аранжировках блестящих джазовых музыкантов. Бэнд продемонстрирует, что случается с шок-роком, когда к нему присоединяется джаз, свинг и блюз. Концерт включает в себя взаимодействие и диалог со зрителями, а также шоу-элементы.