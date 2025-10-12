Мэрилин Мэнсон в джазе
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мэрилин Мэнсон - настоящий ночной кошмар. Страшно? А будет ещё страшнее! Или же он - эпатажный гений, в чьих текстах скрывается глубокая философия? Злодей с непонятными умыслами или романтик с большим сердцем? Вся музыка Мэнсона зазвучит в абсолютно оригинальных аранжировках блестящих джазовых музыкантов. Бэнд продемонстрирует, что случается с шок-роком, когда к нему присоединяется джаз, свинг и блюз. Концерт включает в себя взаимодействие и диалог со зрителями, а также шоу-элементы.
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