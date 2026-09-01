ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Золотая маска в боспорском кургане: раскрытая тайна

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2600₽
Возраст 6+

Про событие

В 1837 г., на заре развития российской археологии, в Керчи было открыто замечательное захоронение, в котором на лице умершего располагалась золотая маска. Драгоценные предметы были представлены посетившему город Николаю I и доставлены в Эрмитаж. С тех пор вокруг этого конкурса не утихают споры. Чьё лицо мы видим на маске, мужчины или женщины? Какое отношение к этой гробнице имеет царь Рескупорид, чьё имя выбито на серебряном блюде? Почему предметы из погребения относятся к разным векам? Попробуют собрать воедино всё, что учёным удалось узнать об этом удивительном захоронении, и раскрыть, наконец, тайну золотой маски. Кто рассказывает? Александр Бутягин. Заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, ответственный секретарь Императорской археологической комиссии Эрмитажа, начальник Мирмекийской и Стабианской экспедиций. Преподаватель кафедры археологии Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста