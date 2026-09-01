В 1837 г., на заре развития российской археологии, в Керчи было открыто замечательное захоронение, в котором на лице умершего располагалась золотая маска. Драгоценные предметы были представлены посетившему город Николаю I и доставлены в Эрмитаж. С тех пор вокруг этого конкурса не утихают споры. Чьё лицо мы видим на маске, мужчины или женщины? Какое отношение к этой гробнице имеет царь Рескупорид, чьё имя выбито на серебряном блюде? Почему предметы из погребения относятся к разным векам? Попробуют собрать воедино всё, что учёным удалось узнать об этом удивительном захоронении, и раскрыть, наконец, тайну золотой маски. Кто рассказывает? Александр Бутягин. Заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, ответственный секретарь Императорской археологической комиссии Эрмитажа, начальник Мирмекийской и Стабианской экспедиций. Преподаватель кафедры археологии Санкт-Петербургского Государственного Университета.