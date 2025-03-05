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Знакомый Мотив с программой «Кино Советов»

Настасьинский пер., 1

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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Знакомый Мотив — коллектив, который бережёт музыку, призванную объединять поколения: пост- и советский джаз и эстрадные песни о добрых делах, больших людях и простых истинах. 5 марта в Шляпе коллектив сыграет свою культовую программу музыки из советских кинофильмов — «Кино Советов», песни из которой знают наизусть и самые юные, и самые взрослые слушатели.

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