Знакомый Мотив — коллектив, который бережёт музыку, призванную объединять поколения: пост- и советский джаз и эстрадные песни о добрых делах, больших людях и простых истинах. 5 марта в Шляпе коллектив сыграет свою культовую программу музыки из советских кинофильмов — «Кино Советов», песни из которой знают наизусть и самые юные, и самые взрослые слушатели.