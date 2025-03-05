Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Знакомый Мотив — коллектив, который бережёт музыку, призванную объединять поколения: пост- и советский джаз и эстрадные песни о добрых делах, больших людях и простых истинах. 5 марта в Шляпе коллектив сыграет свою культовую программу музыки из советских кинофильмов — «Кино Советов», песни из которой знают наизусть и самые юные, и самые взрослые слушатели.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи