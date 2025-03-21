Проект о «пунктуации» речи, которая проявляется в теле, ландшафте и во взаимодействии сред. Выставка родилась из наблюдений над запинками в речи, когда плавный поток предложений вдруг спотыкается и прерывается неловкими попытками, проявляющимися и в жестах, найти нужное слово, чтобы выразить мысль. Организаторы предложили художницам поразмышлять о том, что значит этот сбой и какова его ценность. В работах, созданных специально для выставки, разрыв в речи и телесных реакциях предстает в виде продуктивного сдвига, который обнаруживает первоначальную структуру взаимосвязей слова, тела и смысла, и позволяет показаться чему-то новому. Авторы: Лиза Бобкова — Анна Гарафеева — «Нежные бабы» (Александра Артамонова, Евгения Лаптева) — Мария Романова — Евгения Суслова.