Выставка живописи Леонида Пелиха и Ирины Мудровой. Оба художника работали с абстракцией, но в разных техниках и с разными философскими подходами, что создает интересный экспозиционный контраст и возможность для глубокого художественного диалога. Леоних Пелих – художник, график, абстракционист, работавший с различными материалами и техниками. Пелих родился в г. Орске в 1957 году, с 12 лет посещал изостудию М. Мешкова, в 1979 году окончил Оренбургское художественное училище. В творчестве Леонида Пелиха прослеживается движение к христианской духовной культуре, в котором произведения соотносятся с прошлым и указывают на будущее. Ирина Мудрова родилась в Москве в 1942 году. Получила образование в полиграфическом институте, где специализировалась на художественном оформлении печатной продукции. Два десятилетия работала под руководством известного живописца и графика Михаила Шварцмана. В своем творчестве Мудрова охватывала различные направления, включая постсупрематическую графику, абстрактную живопись, создание объектов и ассамбляжей. В экспозиции представлена нефигуративная графика Пелиха и новаторские по форме работы Мудровой. Сопоставление работ художников позволяет увидеть богатство и разнообразие абстрактного искусства. Выставка проходит в фойе партера Большого зала консерватории.