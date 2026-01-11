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Всё, что принято скрывать, подавлять и держать под контролем, этой ночью вновь выйдет наружу. Гнев, ярость и накопленная злоба обретут физическую форму. Представители тяжёлой сцены Москвы и Санкт-Петербурга вновь соберутся в RNDM, чтобы напомнить, с чего начиналась Zloba. Alex Pankov Distkick Draag Khnn Pangloss
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