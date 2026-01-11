ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Злоба (Zloba)

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Всё, что принято скрывать, подавлять и держать под контролем, этой ночью вновь выйдет наружу. Гнев, ярость и накопленная злоба обретут физическую форму. Представители тяжёлой сцены Москвы и Санкт-Петербурга вновь соберутся в RNDM, чтобы напомнить, с чего начиналась Zloba. Alex Pankov Distkick Draag Khnn Pangloss

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыкальное Лото
Музыкальное Лото

800₽

Сеансъ: Ночь в особняке
Сеансъ: Ночь в особняке

1000₽

Орбитальная история ужасов
Орбитальная история ужасов

500₽

Хэллоуин
Хэллоуин

Бесплатно

Красивые и проклятые
Красивые и проклятые

1500₽

Большой Хэллоуин
Выбор редакции
Большой Хэллоуин

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи