ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Зин

Мастерская СкетчКультуры
Партийный переулок, 1к10

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Иногда внутри есть истории, которые невозможно выразить напрямую. Они не складываются в связный текст, не становятся «красивым рисунком», но продолжают жить — в обрывках диалогов, образах, ощущениях. И тогда появляется формат, в котором это можно собрать в одно целое. Зин — это маленькая авторская книга. Пространство, где текст, изображение, обрывки памяти и момент соединяются в единое произведение. Здесь нет задачи сделать правильно, но есть возможность увидеть, как рождается форма из того, что у тебя внутри. На практике под чутким руководством Алёны ты будешь работать именно с этим. Находить идеи в себе и разворачивать: — через раскадровку — через соединение текста и изображения — через последовательность и ритм Постепенно, шаг за шагом, из разрозненных элементов начнёт собираться целое. Своё. И в конце у каждого останется небольшой объект — собранный руками, но удерживающий внутри что-то большее.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Роспись виниловых пластинок
Роспись виниловых пластинок

3000₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Рисование вином
Рисование вином

3900₽

Фонарь Джека из тыквы
Фонарь Джека из тыквы

3500₽

Мастер-класс «Калавера в стиле Фриды»
Мастер-класс «Калавера в стиле Фриды»

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста