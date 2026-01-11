Иногда внутри есть истории, которые невозможно выразить напрямую. Они не складываются в связный текст, не становятся «красивым рисунком», но продолжают жить — в обрывках диалогов, образах, ощущениях. И тогда появляется формат, в котором это можно собрать в одно целое. Зин — это маленькая авторская книга. Пространство, где текст, изображение, обрывки памяти и момент соединяются в единое произведение. Здесь нет задачи сделать правильно, но есть возможность увидеть, как рождается форма из того, что у тебя внутри. На практике под чутким руководством Алёны ты будешь работать именно с этим. Находить идеи в себе и разворачивать: — через раскадровку — через соединение текста и изображения — через последовательность и ритм Постепенно, шаг за шагом, из разрозненных элементов начнёт собираться целое. Своё. И в конце у каждого останется небольшой объект — собранный руками, но удерживающий внутри что-то большее.