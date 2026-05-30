Фармакология — одна из самых влиятельных и противоречивых областей современной науки. Лекарства продлевают жизнь, меняют прогнозы заболеваний, спасают в критических состояниях — и одновременно становятся источником громких ошибок, трагедий и системных перекосов. Почему одни препараты становятся «прорывами», а другие — разочарованием? Как устроены клинические исследования на самом деле? Где проходит граница между доказательной медициной и маркетингом? Почему трагедии в истории разработки лекарств стали фундаментом современной системы контроля? И можно ли сегодня доверять данным — и если да, то каким именно? На лекции Евгений Коровин разберёт эволюцию разработки лекарств от первых катастроф и регуляторных реформ до современной эпохи больших данных и фармаконадзора. Это разговор о том, как формируется доказательство, как устроена система оценки эффективности и безопасности, и что на самом деле стоит за словами «препарат с доказанной эффективностью». Кто рассказывает? Евгений Коровин. Врач, основатель крупнейшего отечественного ресурса по доказательной медицине «MediQ», популяризатор науки, основатель ООО «Б3-МЕД».