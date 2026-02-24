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Жизнь в розовом цвете

Дом Липы, Бакунинская улица, 74-76к7

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

На встрече тебя ждёт уникальная дегустация единственных в стране розовых пряников — бутурлиновских и коломенских. Их пекли всего в двух регионах России: Воронежской и Рязанской областях. Рецепт долгое время считался утраченным — и вот совсем недавно его удалось восстановить. Главная интрига в том, что необычный цвет даёт не глазурь, а само тесто — в него традиционно добавляли свекольный сок или кошениль. Фуксия, как выясняется, вовсе не изобретение XXI века. Тебе докажут: в России этот цвет был в тренде ещё несколько столетий назад. И, конечно, дело не только в пряниках. Тебя ждут внезапные абашевские олени и собаки, филимоновские парни и девицы, кожуховские петухи — розовые до невозможности. А ещё — старинные рязанские и воронежские рубашки. Барби ещё не существовало даже в проекте, но розовый уже был. Как так получилось? Откуда этот цвет? Почему именно он? Искусствовед Анастасия Некрасова ответит на все вопросы, раскроет секреты и принесёт самые интересные предметы из своей коллекции. Будет ярко, неожиданно и радостно.

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