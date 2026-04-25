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Hajime Kojiro, Masha Volum, Rambal Cochet и другие собираются под девизом «насекомые возвращаются»: королевы-пчёлы, брачные танцы и муравейник. Программа: Andrey Lipa BLANK CARD Hajime Kojiro Ego Axe Kozlovgaraev Masha Volum MIME WAV Rambal Cochet
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