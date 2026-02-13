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Жизнь и смерть Эпштейна

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+

Про событие

Тот, кто был отличным финансистом, имел связи с высокопоставленными людьми... Тот, кто отлично управлял активами миллиардеров... Тот, кто сексуально эксплуатировал несовершеннолетних девочек... Джеффри Эпштейн — скандально известный человек, который даже после доказательств жертв продолжал жить как миллиардер, сохраняя связи с политиками, учёными и знаменитостями. Начиная с детства Джеффри, ты узнаешь о его преступлениях, историю острова, количество проведённых часов в самолёте (спойлер: 4 314 часов на борту, 1560 полётов), а также некоторые его покупки на amazon. Цена: Donation. Все вырученные средства пойдут в фонд следующего выступления о Шон Джон Комбс (P. Diddy). Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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