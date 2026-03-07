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Создай свою картину с бокалом шампанского или сока. Будет шампанское, релакс и твоё вдохновение раскроется в процессе росписи. Что тебя ждёт? Создание красивых картин акрилом — выбери свой стиль и тему. Вдохновляющая атмосфера под фильм и музыку. Возможность попрактиковаться в живописи и получить удовольствие от процесса. Приведёшь друга и получишь скидку и подарок. Запись в ТГ
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