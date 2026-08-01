Картина с настроением — своими руками. Здесь не просто рисуют, а создают объём и фактуру с помощью мастихина — специального ножа для живописи. Каждый мазок — как штрих к твоей истории. Сможешь выбрать сюжет: будь то пейзаж, вдохновляющая фраза или абстракция из примеров мастера или своей фантазии. Акрил и мастихин помогут сделать картину яркой и живой. Этот мастер-класс подойдёт и новичкам, и тем, кто хочет попробовать что-то новое и нестандартное. Все материалы включены. Продолжительность 3-4 часа.