ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Живи! Чего ждать-то?!

Садовническая улица, 54с1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+

Про событие

На мастер-классе ты сможешь исследовать телесные и ментальные блоки, которые сдерживают тебя, мешают проявляться. Это занятие для вас, если вы ощущаете внутреннюю пустоту, хроническую усталость и неспособность выражать эмоции, живя в фоновой тревоге и мышечном напряжении. Оно поможет вам выйти из жизненного тупика, заявить о себе и раскрыть свои таланты. Что тебя ждёт? — Свободное движение под музыку. Без правил и хореографии. Помогает разбудить тело, вспомнить спонтанную радость движения, которую знает каждый ребёнок. — Дыхательные и телесные практики. Простые упражнения для «заземления» и усиления контакта с собственными ощущениями. Не требуется специальная физическая подготовка. — Работа с эмоциями и мышечными блоками. Ты научишься замечать и экологично выражать чувства (гнев, печаль, радость), которые годами подавлялись и замораживались в теле. Это приносит глубокое облегчение и прилив сил. — Интеграция и завершение. Медитация и шеринг помогают осмыслить опыт, вернуть устойчивость и плавно вернуться к повседневности с новым ресурсом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста