На мастер-классе ты сможешь исследовать телесные и ментальные блоки, которые сдерживают тебя, мешают проявляться. Это занятие для вас, если вы ощущаете внутреннюю пустоту, хроническую усталость и неспособность выражать эмоции, живя в фоновой тревоге и мышечном напряжении. Оно поможет вам выйти из жизненного тупика, заявить о себе и раскрыть свои таланты. Что тебя ждёт? — Свободное движение под музыку. Без правил и хореографии. Помогает разбудить тело, вспомнить спонтанную радость движения, которую знает каждый ребёнок. — Дыхательные и телесные практики. Простые упражнения для «заземления» и усиления контакта с собственными ощущениями. Не требуется специальная физическая подготовка. — Работа с эмоциями и мышечными блоками. Ты научишься замечать и экологично выражать чувства (гнев, печаль, радость), которые годами подавлялись и замораживались в теле. Это приносит глубокое облегчение и прилив сил. — Интеграция и завершение. Медитация и шеринг помогают осмыслить опыт, вернуть устойчивость и плавно вернуться к повседневности с новым ресурсом.