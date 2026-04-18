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Жилища каменного века

Гостиничный комплекс «Севастополь», Большая Юшуньская улица, 1А

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Завершение:

от 1700₽ до 2700₽
Возраст 6+

Про событие

«Пещерный человек» — устойчивое словосочетание, практически не отражающее сути. Жили ли на самом деле предки в пещерах? Когда вообще они стали привязываться к определённым местам? Можно ли говорить о поселениях каменного века? Кто, как и что строил в древности? Обо всём этом и многом другом — в лекции Станислава Дробышевского. Кто рассказывает? Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.

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