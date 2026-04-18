«Пещерный человек» — устойчивое словосочетание, практически не отражающее сути. Жили ли на самом деле предки в пещерах? Когда вообще они стали привязываться к определённым местам? Можно ли говорить о поселениях каменного века? Кто, как и что строил в древности? Обо всём этом и многом другом — в лекции Станислава Дробышевского. Кто рассказывает? Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.