Старинная русская усадьба XVIII века, в которой блистали на салонах графини и княжны, изысканное вино и завораживающая лекция-дегустация о вкусах аристократической дореволюционной Москвы. Тебя ждёт путешествие в мир вин, застолий и кулинарных традиций ушедшей эпохи. Москва всегда славилась своими застольями, ресторанами, трактирами и винными погребами. Вместе с историком и искусствоведом Анной Яковлевич ты поговоришь о том: – Когда появились первые кабаки – Чем рестораны отличались от трактиров – Какие винные магазины считались лучшими – Как старейшие европейские винодельческие династии оказались связаны с Россией – Какую роль в истории отечественного виноделия сыграл князь Лев Голицын и почему к концу XIX века российские игристые всё чаще появлялись на столах Императорского двора. История московских застолий переплетётся с дегустацией изысканных вин и увлекательными рассказами профессионального сомелье Евгении Гревцовой — члена Российской ассоциации сомелье. Вместе вы попробуете легендарные вина России и Европы, подобранные по мотивам тех, что когда-то подавались российской аристократии. В дегустации будут представлены: — «Новый Свет» Шардоне (игристое вино из сорта винограда Шардоне 2019). — Brut d’Or Blanc de Noir Abrau-Durso («Брют д’Ор Блан де Нуар», Абрау-Дюрсо; игристое вино из черных сортов винограда). — Champagne Meitéje 2019. — Blason d’Issan Margaux 2021 («Блазон д’Иссан», Марго, 2021 — красное вино из региона Бордо, Франция). — Riesling Kabinett Royal Rheingau Prinz von Hessen (Рислинг Кабинет «Роял Рейнгау», Принц фон Гессен 2022 — белое вино из региона Рейнгау, Германия). Количество билетов ограничено камерностью концертного зала усадьбы Голицына. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость билета входит сет вин и легкие закуски.