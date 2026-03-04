«Самый интересный факт, который мы обнаружили: эти убийства происходят во время полового акта». Скончался Слава Цукерман — виртуозный критик культуры, в работах которого слились Боуи, Эйзенштейн, индастриал-музыка и многое, многое другое. Почти его память кинопоказом, перетекающим в концерт. Будешь смотреть «Жидкое небо» — историю о том, как выжить в мире гламурного жертвоприношения, в духе Брета Истона Эллиса. Представят ленту Гордей Петрик и Яков Казанцев, затем — выступление Евгения Вороновского (экс-Cisfinitum), соответствующее духу картины. Бери паспорт.