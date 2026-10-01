Интерактивная лекция из цикла «Культурная анатомия». Поднятая рука на средневековой иконе, сложенные пальцы на портрете — кажется, всё это понятно без пояснений. Но жесты почти никогда не универсальны: за каждым стоят своя история, социальные нормы и религиозные представления. Без знания этого контекста многие послания прошлого остаются нечитаемыми. Живопись и декоративно-прикладное искусство сохранили язык невербального общения лучше, чем письменные источники. На лекции ты узнаешь, как с помощью картин, икон и предметов быта восстановить историю этого языка и почему то, что было очевидно зрителю пять веков назад, сегодня требует расшифровки. Отдельно поговоришь о современности. Считывать невербальные сигналы нам становится всё сложнее, и дело не только в экранах и переписке. Ты разберёшься, какую роль в этом играют история и культурная антропология и что они могут предложить человеку, который хочет лучше понимать других. О чём будешь говорить: – что означают жесты на иконах, портретах и предметах декоративно-прикладного искусства; – почему современному человеку труднее читать невербальные сигналы; – как научиться читать жесты как язык культуры. Эксперт: Анна Шевцова, доктор исторических наук, заместитель декана факультета регионоведения и этнокультурного образования МПГУ, член Союза художников России. О проекте: «Культурная анатомия» — серия интерактивных лекций Центра толерантности о том, как культура записана в человеческом теле. Мы привыкли думать о теле как о биологической данности, но на протяжении тысячелетий оно было главным носителем сообщений. Три встречи посвящены трём слоям телесного кода: жестам, искусственным изменениям тела и маскам. Серию ведут историки, доктора исторических наук Анна Шевцова и Иван Гринько.