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Молодая инди-певица Женя Львовская выпускает новую ипишку «Сказка-ложь» и уже через несколько дней презентует её вживую в клубе «оригинал». Мультиинструменталистка обещает волшебную атмосферу на выступлении с погружением в придуманный ей мир, который давно уже существует в её треках, а теперь проявится и вживую.
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