Молодая инди-певица Женя Львовская выпускает новую ипишку «Сказка-ложь» и уже через несколько дней презентует её вживую в клубе «оригинал». Мультиинструменталистка обещает волшебную атмосферу на выступлении с погружением в придуманный ей мир, который давно уже существует в её треках, а теперь проявится и вживую.