Лучшие девчата-комики поделятся своими остроумными наблюдениями о жизни, любви и отношениях. Не бойся, не всё будет о покупках и маникюре. Тебя ждут смешные истории, откровенные шутки и заряд позитива на весь вечер. Это идеальный повод прийти вместе с девушкой или друзьями и убедиться, что женщины могут смешить не хуже мужчин.