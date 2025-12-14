Возраст 18+
Про событие
Внимание, практика будет проходить 14 декабря. Женская практика для волшебного начала нового года. Истоки женских кругов начинаются с древности, когда женщины собирались во время ритуалов и песнопений посвященных Луне, плодородию и урожаю, а также чтобы передавать традиции и женскую мудрость. Участницы встретятся для создания общего поля женской поддержки, загадают желание на будущий год, и создадут позитивную мыслеформу на Волшебное начало нового 2026 года. Программа: — Открытие поля. Знакомство, создание общего пространства, настройка алтаря и формулирование желаний на 2026 год. Атмосферу поддержит музыка хэндпана. — Серия женских практик. Практики на освобождение от лишних переживаний и эмоционального напряжения. В программу входят дыхательные упражнения, работа с движением и музыкальное сопровождение. Запланированы интуитивные танцы и техники, направленные на уточнение намерений. — Гонг-медитация с поющими чашами. Практика расслабления в положении лёжа. Используются инструменты звукотерапии, создающие мягкое звуковое пространство. — «Дорожка гвоздей». Участницы смогут пройти по длинной дорожке из гвоздей. Эта часть программы связана с темой внутреннего намерения и личной концентрации. — Закрытие поля. Завершение встречи включает работу с метафорическими картами и обсуждение личных осознаний. Полная программа: https://medi-tour.ru/women
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