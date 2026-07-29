Когда ты в последний раз задавала себе вопрос: «А как сейчас я?». Многие женщины настолько привыкают быть сильными, что перестают замечать себя. День проходит в заботах, работе, разговорах и бесконечных решениях. Ты многое успеваешь, многое выдерживаешь, но внутренний разговор с собой постепенно становится всё тише. Женский круг — это пространство, где можно остановиться, выдохнуть и снова услышать себя. На новой встрече участницы создадут три карты души: символические образы, которые помогут лучше понять свои внутренние состояния, увидеть скрытые ресурсы и почувствовать внутреннюю опору. Что будет: — создание Карты Защитницы — внутренней части, которая умеет заботиться о себе и бережно выстраивать личные границы — создание Карты Тени — исследование чувств и качеств, которые часто остаются непринятыми, но могут стать источником силы — создание Карты Дикой женщины — образа свободы, интуиции, живости и доверия своему внутреннему голосу — творческие практики с символами и образами — телесные практики и медитация — тёплое пространство поддержки и общения в кругу женщин Для участия не требуется художественный опыт — здесь важно не умение рисовать, а готовность прислушаться к себе и выразить свои чувства через образы. Ведущая: Александра (Лейлани) Статиенко, телесный психолог, преподаватель, мастер гавайского массажа Ломи Ломи Нуи, ведущая женских практик и авторских семинаров.